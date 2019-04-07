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Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi

- Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan: - "Mobilya sektörü ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz" - "Ben üretime dönülmesinde fayda görüyorum. Büyüklerimiz de bunu gördüler, üretirsek başarırız"

Mobilyada 2 milyar doların üzerinde ihracat beklentisi
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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, "Mobilya sektörü ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarındaki ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2019 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Sektörün 2017 yılına göre geçen sene daha iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Ercan, ancak geçen yıl temmuz ayında dolardaki dalgalanmanın tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünü de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ham maddede dışa bağımlı olunması nedeniyle maliyet artışları yaşadıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, aldığı kararlarla manipülasyonu kırmaya çalıştı. Fiyatların aşağı çekilmesi ve KDV indiriminde beklentilerimizi yakalayamadık, çünkü ham maddedeki KDV düşmeyince mobilyada verginin düşürülmesi bize pek artı sağlamadı. Bunu rağmen 2018 iyiydi. Mobilya sektörü ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

- "Üretirsek başarırız"

Türkiye'deki ekonomik sorunların komşu ülkelerde de yaşandığına dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele kapsamında tüketiciyi teşvik edici indirimler, sektörde olumlu yanıt buldu. Alınan her tedbir, bir tedbirdir ama palyatif çözümlerle gitmez. Üretimimizi artırmamız lazım. Yabancıdan aldığınız malı yabancıya satamayacağınıza göre yaptığınız ürünü satacaksınız. Bu, mobilya da olsa makine de olsa tekstil de olsa kendi imalatımızı, kendi ürünümüzü satmamız lazım."

Üretimin önemini vurgulayan Ercan, "Ben üretime dönülmesinde fayda görüyorum. Büyüklerimiz de bunu gördüler, üretirsek başarırız. Üretimin önemini çok daha iyi ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün en makineleşmiş kısmında bile el emeği bulunduğunu vurgulayan Ercan, klasik mobilyada ise Türkiye'nin rakipsiz olduğunu sözlerine ekledi.

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Ali Rıza ErcanMobilya SektörüTürkiye Ağaç İşleri Esnaf Ve Sanatkarları FederasyonuÜretim Ekonomisi
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