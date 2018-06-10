ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Mobilya sektöründe tüketicilerin tercihi "artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle yapılan ürünlerden yana olmaya başladı.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde özel üretim mobilya satışlarının artış gösterdiğine işaret ederek, fabrikasyon ürünler yerine daha kişiselleştirilmiş, özel model ve renklerin tercih edildiğini söyledi.

Düğün sezonuyla mobilya satışlarında da artış görüldüğüne dikkati çeken Taklacı, tüketicilerin mobilya modasını yakından takip ettiğini, tercihlerin de son dönemdeki eğilimlere göre şekillendiğini ifade etti.

Taklacı, bazı tüketicilerin son halini görmeden mobilya satın almak istemediğini belirterek, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tüketicinin bu kaygısının giderildiğini aktardı.

Bu teknolojiyle tüketicinin, satın almak istediği mobilyanın yaşam alanlarındaki yerleşimini rahatlıkla görebildiğini anlatan Taklacı, "Mobilya almak isteyenler, birçok renk ve kumaş tercihiyle, nasıl bir ürün istediğine daha rahat karar verebiliyor. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimiz kendi hayal dünyalarına göre mobilya yaptırabiliyor ve daha rahat özel üretim mobilya siparişi verilebiliyor." dedi.

Taklacı, bu durumun özel üretim ve el işçiliği mobilya üretimini de olumlu etkilediğini vurgulayarak, bu yıl yine doğal ahşap ve masif mobilyaların ön planda olduğunu söyledi.

Taklacı, şunları kaydetti:

"Bu yıl ahşap ve epoksi karışımı mobilyalar da revaçta. Epoksi dediğimiz renksiz şeffaf malzeme, sıvı halinden katı hale gelebiliyor ve istenirse renklendirilerek, hatta içerisine dekoratif malzemeler yerleştirilerek katılaştırılabiliyor. Özellikle kütüklerde cam yüzey hissi veren epoksi, yemek masalarının vazgeçilmezi oldu. Mobilyacı ahşap ustaları, epoksi ve ağaç karışımı ile dünyanın imreneceği birçok modeli tüketicinin beğenisine sunuyor."



