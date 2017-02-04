Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Mobilyada 'KDV indirimi fırsatını kaçırmayın' tavsiyesi

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ucuzken alsınlar." dedi.

Mobilyada 'KDV indirimi fırsatını kaçırmayın' tavsiyesi

BURSA (AA) - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin, "Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok
Beyaz eşyada ÖTV 'sıfırlandı'
KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür etti.
"Katma değerli ihracatın önü açıldı"
Hedeflerinin 2023 yılında dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında yer almak olduğunu vurgulayan Güleç, "Hamdolsun bu başarılacak ama tabii ki iç piyasa biraz durgundu. Bu iç piyasadaki durgunluğu da hep söylüyorduk. KDV oranının yüksek olması bizdeki nitelikli ihracatın önünde bir engeldi. İşler durgun olduğu zaman fiyat baskısı altında ihracat yapıyorduk. Şimdi daha fazla katma değerli ihracatın önü açıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlara "ucuzken alın" tavsiyesi
Güleç, KDV indiriminin ardından fiyatların yüzde 10 ucuzlayacağını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların biran önce mobilyalarını almasının faydalarına olacağını dile getirdi.
Bu durumun piyasayı da son derece olumlu etkileyeceğini ifade eden Güleç, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki 3 aylık dönemde piyasa biraz daha hareketlenecek. Mobilyanın dönemi. İlkbaharla beraber insanlar mobilya alıyor. Vatandaşlarımız yüzde 10 daha ucuza mobilya alacak. Yüzde 10 önemli bir rakam mobilyada. Düşünün 5 bin liralık bir koltuğun yüzde 10 ucuzlaması 500 lira civarında daha ucuz bir rakamla mobilya alınması demek. Mobilya sektörümüzde hem tüketicimiz kazanacak hem kayıt dışılığının azalmasına çok büyük katkı olacak hem de üreticilerimiz ve satıcılarımız biraz daha cirolarını arttıracaklar. Masrafları azalmış olacak. Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ucuzken alsınlar. Bu bizim vatandaşlara vereceğimiz en önemli tavsiye."
Muhabir: Şaban Kılıçcı

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MOSFEDMobilyaKdv IndirimiEkonomiAhmet Güleç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.