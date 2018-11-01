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Mobilyada KDV oranının düşürülmesi

- İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan: - "Binlerce üreticimizi, binlerce tüketicimizi memnun eden bu uygulama kalıcı olsun herkes mutlu olsun"

Mobilyada KDV oranının düşürülmesi
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İZMİR (AA) - İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine ilişkin, "Binlerce üreticimizi, binlerce tüketicimizi memnun eden bu uygulama kalıcı olsun herkes mutlu olsun." dedi.

Özkoparan, yaptığı yazılı açıklamada, mobilyada KDV oranındaki indirimi sevinçle karşıladıklarını belirtti. İndirim kararına sevinen esnafın 2 aylık süreyi çok kısa bulduğunu bildiren Özkoparan, şunları kaydetti:

"Mobilyada KDV indiriminin faydası geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalarda görüldü. Binlerce üreticimizi, binlerce tüketicimizi memnun eden bu uygulama kalıcı olsun herkes mutlu olsun. En azından Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023'te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış bir Türkiye'ye ulaşana dek KDV indirimi devam etsin."

Özkoparan, mobilyacıların ham maddeyi yüzde 18 KDV ile aldığını hatırlatarak, "Ürettik, mağaza vitrinlerine koyduk. Şimdi yüzde 8 KDV ile satış yapacağız. Malı alırken tedarikçiye ödediğimiz yüzde 10'u nereden karşılayacağız. Ya girdi ürünlerimizdeki KDV'nin de yüzde 8'e düşürülmesi ya da bazı sektörlere yapıldığı gibi bize de yüzde 10 KDV iadesi yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

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