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Mobilyada yüzde 75 artışı yüzde 90'a çıkaracak

Bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store gibi çok tanınmış markaları bulunduran Doğanlar Mobilya Grubu'nun CEO’su İsmail Doğan, "2021 yılı konsolide net satışımız 1 milyar 744 milyon TL’ye ulaştı ve yüzde 75 artış sağladı. Şimdi daha çok çalışacağız ve 2022'de artışı yüzde 90'lara çıkaracağız" dedi.

Mobilyada yüzde 75 artışı yüzde 90'a çıkaracak

Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2021 yılı konsolide net satışları 1 milyar 744 milyon TL’ye ulaşarak ve hedefini gerçekleştirerek, önceki yılın aynı dönemine göre %75 oranında artış sağladı. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2021 yılı brüt karı 2020 yılının aynı dönemine göre %76 artarak 572 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılsonu FAVÖK rakamı ise %56 oranında artırarak ve hedefini gerçekleştirerek %15 FAVÖK marjı ile 258 milyon TL’ye ulaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %73 oranında artırarak 1,7 milyar TL’ye yükseltti. Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2021 yılının kapanış rakamlarını açıkladı. 2021 yılı konsolide net satışı 1 milyar 744 milyon TL’ye ulaşarak ve hedefini gerçekleştirerek, önceki yılın aynı dönemine göre %75 oranında artış sağlayan Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2021 yılı brüt karı 2020 yılının aynı dönemine göre %76 artarak 572 milyon TL’ye ulaştı. Artan hammadde ve girdi maliyetlerine rağmen brüt kâr marjını %33 seviyelerinde korumayı başaran Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %73 oranında artırarak 1,7 milyar TL’ye yükseltti.

2022 yılına dair beklentilerini geçtiğimiz günlerde açıklayan Doğanlar Mobilya Grubu, 2022 yılında konsolide satış geliri büyümesini %80-%90 oranında öngörerek 3,2-3,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor.

“Daha çok çalışacağımız bir yıl bizi bekliyor.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, 2021 yılının memnuniyet veren rakamlarını değerlendirdi. Doğan, önceki yıla göre %75 oranında artan net satışların anahtarının, yatırım yapmaya artırarak devam etmek ve çok çalışmak olduğunun altını çizdi.

2022 yılı için, %80-%90 oranında bir konsolide gelir artışı öngörülerini paylaştıklarını hatırlatan Doğan, bu öngörülerini; markalarının hedef bütçelerine ek olarak, pandeminin etkisinin geçen yıllara göre azalma beklentisi, ihracat ve e-ticaret alanında yaptıkları yatırımlarla büyüme stratejileri doğrultusunda planladıklarına işaret ederek, “önümüzde daha çok çalışacağımız bir yıl var” şeklinde konuştu. Beklenen bu iş hacmi artışının istihdama dönüşeceğini, tedarik zincirinden, bayi yapısına kadar her adımda ekonomik çarklara katkıda bulunacağını, bunun da ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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