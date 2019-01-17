Mobilyaların Bursa'da test edilmesi için ilk adım atıldı

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan "Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi Fizibilitesi" projesi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) destek almaya hak kazandı.

BTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje İnegöl başta olmak üzere mobilya sektörüne hizmet vermek amacıyla akredite test laboratuvarı ve malzeme kütüphanesi merkezinin kurulması için fizibilite çalışması yapılmasını kapsıyor.

Fizibilite çalışmasının olumlu sonuç vermesi halinde ikinci aşama olarak Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi kurulumu için BEBKA'ya güdümlü proje başvurusu yapılarak destek talep edilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İnegöl mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefinin en az 1 milyar, ülke hedefinin ise 5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bu hedeflere ulaşılması için milli test, araştırma merkezi ve malzeme kütüphanesi kurulmasının, hızla kuşatıcı çalışmalara başlanmasının son derece önemli olduğunu bildiren Karademir, "İnegöl'de yabancı bir test analiz merkezi vardı, kapandı ve şu an test, belgeleme konusunda ciddi bir boşluk oluştu. Bu konuyu İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere mobilya sektör dernek ve organizasyonları çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Karademir, proje kapsamında, mobilya alt sektörleri, tedarik zincir paydaşlarıyla, malzeme, eğitim, tasarım ve Ar-Ge konularında detaylı çalışmalar yapılarak mevcut durum analizi ve gelecek planlarının ortaya çıkarılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Mobilya sektöründe Bursa-İnegöl bölgesi ülkemizin en gelişmiş sanayi yapılanmasına ve ticari faaliyetine sahip. Bu açıdan, Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi Fizibilitesi'nin YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında önemli ve yenilikçi bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi gerek Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde verdiği eğitim ve ilgili eğitim-araştırma laboratuvarlarıyla gerekse yakın zamanda faaliyete geçen Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi ile konu hakkında daha çok çalışmaya imza atacaktır."



