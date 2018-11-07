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Mobilyanın tasarımcıları CNR’da ödüllendiriliyor

İstanbul Mobilya Fuarı, 11 Kasım 2018’e kadar açık olacaky 7 Kasım(Yarın) saat 15:00’da Ece Yalım, Prof. Dr. İpek Fitöz, Özlem Tuna, Şule Koç gibi isimlerinin jüri üyeliği yaptığı mobilya tasarım yarışmasının kazananları ödüllendirilecek

Mobilyanın tasarımcıları CNR’da ödüllendiriliyor
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85 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetlerinin ağırlandığı İstanbul Mobilya Fuarı, 6 Kasım 2018’de CNR EXPO Yeşilköy'de kapılarını açtı.11 Kasım 2018’e kadar açık olacak olan fuarda, 7 Kasım(Yarın) saat 15:00’da Ece Yalım, Prof. Dr. İpek Fitöz, Özlem Tuna, Şule Koç gibi isimlerinin jüri üyeliği yaptığı mobilya tasarım yarışmasının kazananları ödüllendirilecek.
Hijyenik akıllı yatak gibi inovatif ürünlerin sergilendiği fuarımızda siz değerli basın mensuplarımızı da görmekten mutluluk duyacağız.
Hijyenik akıllı yatak
İngiliz stili yatak tamamen el yapımı olarak üretiliyor. Yatağın tüm dolguları deve tüyü, coconut, deniz yosunu, pamuk ve kaşmir gibi doğal ürünlerden oluşuyor.
Yatağın kirlendiği zaman yıkanması gerektiğini gösteren bir hijyen sesnsörü var. Kumaşında özel olarak geliştirilen bir iplik sayesinde yatak kirlendiği zaman rengi değişiyor, temizlendiğinde tekrar eski rengine dönüşüyor.
 
 
85 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetlerinin ağırlandığı İstanbul Mobilya Fuarı, 6 Kasım 2018’de CNR EXPO Yeşilköy'de kapılarını açtı.11 Kasım 2018’e kadar açık olacak olan fuarda, 7 Kasım(Yarın) saat 15:00’da Ece Yalım, Prof. Dr. İpek Fitöz, Özlem Tuna, Şule Koç gibi isimlerinin jüri üyeliği yaptığı mobilya tasarım yarışmasının kazananları ödüllendirilecek.
Hijyenik akıllı yatak gibi inovatif ürünlerin sergilendiği fuarımızda siz değerli basın mensuplarımızı da görmekten mutluluk duyacağız.
Hijyenik akıllı yatak
İngiliz stili yatak tamamen el yapımı olarak üretiliyor. Yatağın tüm dolguları deve tüyü, coconut, deniz yosunu, pamuk ve kaşmir gibi doğal ürünlerden oluşuyor.
Yatağın kirlendiği zaman yıkanması gerektiğini gösteren bir hijyen sesnsörü var. Kumaşında özel olarak geliştirilen bir iplik sayesinde yatak kirlendiği zaman rengi değişiyor, temizlendiğinde tekrar eski rengine dönüşüyor.
 

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Mobilyanın Tasarımcıları CNR’da ödüllendiriliyorCNRTasarım
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