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MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni düzenlemesine ilişkin açıklama

-MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: -"Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak"

MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni düzenlemesine ilişkin açıklama
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İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) elektronik ürünlere yönelik taksit düzenlemesine ilişkin olarak, "Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Turnacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde maliyet artışlarının yaşandığını, bu durumun 2018 yılında yükselme eğiliminde olan sektörde daralmaya sebep olduğunu belirtti.

Turnacı, "Sektör temsilcileri olarak bu daralmayı aşmanın yöntemleri üzerinde çalışırken, 1 Eylül 2018 itibarıyla BDDK’nın uyguladığı taksit kısıtlama kararı ile sektördeki taksit sayısı 36 aydan 6 aya indirildi ve sektörde maalesef yüzde 40 civarında daralma yaşadık. Yeni alınan kararla taksit sayısının kademeli olarak 12 aya çıkarılmasını olumlu karşılıyoruz. Daralan sektöre nefes olacağını ve istihdam kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MOBİSAD olarak ilk günden itibaren ilgili bakanlıklarla öneri ve kaygılarını paylaştıklarını aktaran Turnacı, "Girişimlerimizi sonuçsuz bırakmayan, sektörün sesine kulan veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Aksu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a sektörümüz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) elektronik ürünlere yönelik taksit düzenlemesine ilişkin ise "Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.


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