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Modanın devler liginde hızlı koştular Cenova'yı giydirmeye karar verdiler

Büyük anlaşma ile ilgili törene Orka Holding Yönetim Ku<rulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ile Cenova Kriket ve Futbol Kulübü CEO'su Alessandro Zarbano katıldı. İmza töreninde kulüp üyelerinin iki sezon boyunca giyecekleri tasarımlar da sunuldu.

Modanın devler liginde hızlı koştular Cenova'yı giydirmeye karar verdiler
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Dünya moda perakendesinin lider şirketlerinden Orka Holding’in markası Damat Tween, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cenova Kriket ve Futbol Kulubü’nün 2021/22 ve 2022/23 sezonları için resmi giyim sponsoru oldu. Anlaşmaya göre Damat Tween, Serie A'nın kurucusu ve dokuz kez şampiyonu olan Cenova Kriket ve Futbol Kulubü’nün futbolcu ve teknik heyetini giydirecek.

Damat Tween’in ünlü spor kulübü için özel olarak tasarladığı kapsül koleksiyon, hem resmi hem de gündelik stilleri içinde barındırıyor. Koleksiyon, markanın konfor, tasarım, çok yönlü, sürdürülebilir ve nano teknolojik özelliklerine de vurgu yapıyor.

Anlaşmanın imza törenine, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ile Cenova Kriket ve Futbol Kulübü CEO'su Alessandro Zarbano katıldı. İmza töreninde kulüp üyelerinin iki sezon boyunca giyecekleri tasarımlar da sunuldu.

Orakçıoğlu: “İtalya’da markalarımıza gösterilen yoğun ilginin bir ürünü”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada “İtalya’da beş yıl önce faaliyet göstermeye başlamamıza rağmen büyük ilgi gördük. Geçen sürede 17 şehirde 26  mağaza açma başarısı gösterdik. İtalya’da modanın devler ligindeyiz. Damat Tween’in Cenova Kriket ve Futbol Kulübü ile resmi sponsorluk anlaşması, markalarımıza gösterilen bu ilginin bir ürünü. Hazırladığımız özel koleksiyona, Damat-Tween ve D'S Damat mağazalarının bulunduğu 85 ülkedeki 430 mağazadan ve 1.000'den fazla satış noktasından ulaşılabiliyor. Anlaşmamızın taraflara hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, kasım ayından itibaren aralarında Bologna ve Cenova’nın da olduğu İtalya’nın bazı şehirlerinde Damat Tween ve D’S Damat ile yedi yeni mağaza açacaklarının müjdesini de verdi.

Orka Holding halen Damat Tween markası ile yurt içinde Erkek Milli Futbol Takımları, Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor Futbol Takımı, Tofaş Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı, yurt dışında Cenova Kriket ve Futbol Kulübü, Deportivo Alaves Futbol Kulübü, Güney Afrika Milli Takımı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakem Komitesi ve NK Istra 1961 Futbol Kulubü ile sponsorluk anlaşmalarını sürdürüyor.

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