Modanın lideri yeni mağazalar açmaya devam ediyor

Moda perakendesinin lideri Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Orka Holding, bir hafta içinde Ankara ve Balıkesir’de D’S Damat ve Van’da Damat Tween markası ile üç yeni mağaza açılışı yapacak. Böylece Orka Holding’in Ankara’daki mağaza sayısı dokuza, Balıkesir’de ise dörde ulaşacak. Van’daki Damat Tween ise markanın şehirdeki ilk mağazası olacak. İnovatif, yüksek terzilik ürünü ve doğa dostu materyallerden oluşan Damat Tween ve D’S Damat 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları, yeni mağazalarda müşterileri ile buluşacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gerek üretim gerekse perakende tarafında mevcut istihdamı korumanın ve ek istihdam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Süleyman Orakçıoğlu “Bu doğrultuda, pandemi döneminde de hizmet konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirme bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Hijyenik koşullarda alışveriş deneyimi

Süleyman Orakçıoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki tüm mağazalarında olduğu gibi Damat Tween ve D’S Damat markalarının Ankara, Van ve Balıkesir’de açılacak yeni mağazalarında da hijyenik koşullar için gerekli tüm prosedürlerin uygulanacağına dikkat çekti. Orakçıoğlu,“Mağazalarımıza adım atan her çalışanımızın ve müşterilerimizin ateşi ölçülüyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı sunuyoruz. Çalışanlarımız hem kendi sağlığını hem de müşterilerimizin sağlığını koruma amacı ile maske ve siperlikleri ile çalışıyor. Mağazalarımızı her gün dezenfekte ettiğimiz gibi, soyunma kabinlerimizde de her kullanımdan sonra dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor” şeklinde konuştu.