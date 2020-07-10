Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türk telekom dünya Kocaeli tekirdağ bodrum
Emlakta yeni model
Emlakta yeni model
603 yeni işçi alacak
603 yeni işçi alacak
Londra'ya da uçuyor
Londra'ya da uçuyor
İki şube açtı
İki şube birden açtı
Sanata destek
Sanata tam destek

Modanın lideri yeni mağazalar açmaya devam ediyor

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Üretim ve perakende yeni atılımlar yapıyoruz. Pandemi döneminde de hizmet konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirme bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Modanın lideri yeni mağazalar açmaya devam ediyor

Moda perakendesinin lideri Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Orka Holding, bir hafta içinde Ankara ve Balıkesir’de D’S Damat ve Van’da Damat Tween markası ile üç yeni mağaza açılışı yapacak. Böylece Orka Holding’in Ankara’daki mağaza sayısı dokuza, Balıkesir’de ise dörde ulaşacak. Van’daki Damat Tween ise markanın şehirdeki ilk mağazası olacak. İnovatif, yüksek terzilik ürünü ve doğa dostu materyallerden oluşan Damat Tween ve D’S Damat 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları, yeni mağazalarda müşterileri ile buluşacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gerek üretim gerekse perakende tarafında mevcut istihdamı korumanın ve ek istihdam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Süleyman Orakçıoğlu “Bu doğrultuda, pandemi döneminde de hizmet konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirme bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Hijyenik koşullarda alışveriş deneyimi

Süleyman Orakçıoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki tüm mağazalarında olduğu gibi Damat Tween ve D’S Damat markalarının Ankara, Van ve Balıkesir’de açılacak yeni mağazalarında da hijyenik koşullar için gerekli tüm prosedürlerin uygulanacağına dikkat çekti. Orakçıoğlu,“Mağazalarımıza adım atan her çalışanımızın ve müşterilerimizin ateşi ölçülüyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı sunuyoruz. Çalışanlarımız hem kendi sağlığını hem de müşterilerimizin sağlığını koruma amacı ile maske ve siperlikleri ile çalışıyor. Mağazalarımızı her gün dezenfekte ettiğimiz gibi, soyunma kabinlerimizde de her kullanımdan sonra dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orka HoldingBİR HAFTADAÜÇ YENİ MAĞAZA AÇACAKSüleyman OrakçıoğluModa Perakendesinin Lideri Orka Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.