"MODEF EXPO 2018"in ardından

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF EXPO 2018) 2 bin 113'ü yabancı, 24 bin 647 ziyaretçiyi ağırladı.

MODEF AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 23-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen fuarın ziyaretçi profili, sayısı ve iş bağlantıları açısından maksimum fayda sağladığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Uğurdağ, geçen yılki fuarı 84 ülkeden bin 364'ü yabancı toplam 22 bin 147 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki fuarımızda, 90 ülkeden 2 bin 113'ü yabancı, 24 bin 647 ziyaretçi ağırladık. Görüldüğü gibi bizim için önemli olan yurt dışı ve profesyonel ziyaretçilerin sayısında neredeyse iki katına yaklaşan artış oldu. İnegöl mobilyasının dış pazardaki payını artırmayı hedefleyen fuarımızın son derece başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Fuara 5 kıtada 90 ülkeden ziyaretçilerin geldiğine işaret eden Uğurdağ, "Bu da gösteriyor ki fuarımız dünyada biliniyor ve takip ediliyor. Bu bizim için çok sevindirici bir tablodur. Mobilyacılarımızla birlikte dünyanın her yerini dolaşıyoruz. 5 kıtada çok sayıda ülkeye giderek ürünlerimizi tanıtıyor, İnegöl mobilyasını anlatıyor, fuarımıza, İnegöl'e davet ediyoruz. Profesyonel alıcı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın faydasını görmeye başladık. Aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.