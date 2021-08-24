Model fabrikalar verimliliği artırıyor

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla Türkiye’nin başlıca kentlerinde kurulan “model fabrikalar”da sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde yüzde 100’e varan verimlilik artışı sağladı. Kayseri Model Fabrika’da bugün gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin işgücü, zaman ve üretim alanında başardıkları önemli tasarruflar gözler önüne serildi.

“Verimliliğin artırılması Türkiye’nin ulusal önceliklerinden biri ve küresel pazarlarda Türk imalat sanayiinin rekabetçiliğinin devamı için de ön koşulu” diyerek sözlerine başlayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “UNDP, ülkenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı başarma yolundaki çabalarının bir parçası olarak, yeni istihdam yaratmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için vazgeçilmez önem taşıyan yüksek büyüme oranlarını gerçekleştirmeye yönelik bu önemli çabayı desteklemekten büyük mutluluk duyuyor” dedi.

Model fabrika yaklaşımının temelinde, imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lere “yalın” üretim yöntemlerinde teorik eğitim ile uygulamalı deneyimi birleştirme fırsatını sağlamak yatıyor. Her model fabrikada tam donanımlı bir üretim hattı mevcut ve katılımcılar, sektör uzmanlarının gözetimi altında, farklı yöntemler ve araçların kullanılmasını adım adım deneyimleyebiliyor. Her tesiste örnek bir ürün imal ediliyor: Örneğin, Kayseri Model Fabrika’da bataryalı baharat öğütme cihazları üretiliyor. Bu yaklaşım, küçük firmaların yeni yatırım yapmak zorunda kalmadan, kaynaklarını farklı biçimlerde kullanma yollarını test etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, COVID-19 küresel salgını döneminde hız kazanan yeni dijital teknolojileri sergilerken, imalatın daha çevre dostu olması için ihtiyaç duyulan “yeşil” uyum yöntemleri için geleceğe dönük bir kanal sağlıyor.

Abdullah Gül Üniversitesi kampüsünde 2020 yılında açılan Kayseri Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren sekiz tesisten biri. Çalışmalar 2015 yılında Ankara’da, sanayi ve ticaret odaları ile üniversitelerin katıldığı yenilikçi kamu-özel ortaklığı olarak başladı ve bugüne kadar Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’i de kapsayacak biçimde genişledi. Suriye krizinin başlamasından bu yana, UNDP’nin model fabrikalara verdiği destek, Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) 5,7 milyon ABD Doları ve Avrupa Birliği’nden 13,1 milyon ABD Doları katkı ile finanse ediliyor.

Bugünkü etkinlik model fabrika yaklaşımının çok yönlülüğünü de ortaya koydu: Başarılarını sergileyen işletmelerin ürünleri arasında tekstil ürünleri, fırın, ütü masası, karyola, çelik kapılar ve PVC pencereler yer aldı. Kayseri’deki tesisten dört ila altı ay boyunca eğitim ve danışmanlık hizmetleri almış olan altı işletme, sadece bir yıl içinde yüzde 23 ila 100 oranında verimlilik artışı gerçekleştirdi. İşletmeler ayrıca, ürün montaj ve dağıtım sürelerini azalttı, üretim süreçlerinin mekânsal yerleşimini yeniden düzenlemek suretiyle, üretim alanında 5.840 metre karelik tasarruf sağladılar.

“Yalın üretim tipik olarak işgücünün azaltılmasıyla ilişkilidir” diyen Vinton, sözlerini “böyle olunca da, model fabrikaları sürdürülebilir kalkınmanın motoru olarak görmek pek mantıklı görünmeyebilir. Ancak bizim desteğimiz, daha verimli ve rekabetçi sektörlerin nihayette daha çok sayıda ve daha iyi ücret ödeyen işler yaratacağına duyduğumuz güvene dayanıyor” biçiminde tamamladı.

UNDP, ayrıca istihdam olanakları yaratmak için doğrudan işverenler ve işçilerle birlikte de çalışıyor. Örneğin, KfW finansmanıyla sağlanan beceri eğitimi ve küçük işletme desteği yoluyla UNDP, Ankara, Kayseri ve Konya’da Suriyeli ve Türk vatandaşı 2.000 kişi için istihdam yarattı.