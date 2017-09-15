Model uçakçılar Ankara’da buluşuyor

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumunun (THK) , Yenimahalle Havacılık Kulübü ile düzenlediği "THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası" yarın Ankara'da başlayacak.

THK'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 16-17 Eylül'de Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanlığının desteğiyle yapılacak şampiyonada, F1A Planörler (A2-Leylek), F1B Lastik Motorlu Modeller, F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) ve P-30 Tipi Modeller (Lastik Motorlu) yarışacak.

Türkiye’deki model uçakseverlerin dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma ve rekabet duygularının geliştirilmesi amaçlanan yarışlar sonunda Türk Model Uçak Milli Takımı aday kadrosu da belirlenecek.

Şampiyona kapsamında bugün antrenman uçuşları yapıldı. Resmi uçuşlar yarın sabah başlayacak. Dereceye girenlerin ödülleri ise 17 Eylül'de THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın da katılacağı törende verilecek.

Öte yandan, THK tarafından düzenlenen ve 116 paraşütçünün katıldığı 45. Türkiye Paraşüt Şampiyonası sona erdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Havacılık Eğitim Merkezinde, "hedef" ve "formation skydiving" kategorilerinde yapılan şampiyonada, bine yakın atlayış gerçekleştirildi.