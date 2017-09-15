Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Model uçakçılar Ankara’da buluşuyor

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumunun (THK) , Yenimahalle Havacılık Kulübü ile düzenlediği "THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası" yarın Ankara'da başlayacak.THK'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 16-17 Eylül'de...

Model uçakçılar Ankara’da buluşuyor

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumunun (THK) , Yenimahalle Havacılık Kulübü ile düzenlediği "THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası" yarın Ankara'da başlayacak.

THK'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 16-17 Eylül'de Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanlığının desteğiyle yapılacak şampiyonada, F1A Planörler (A2-Leylek), F1B Lastik Motorlu Modeller, F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) ve P-30 Tipi Modeller (Lastik Motorlu) yarışacak.

Türkiye’deki model uçakseverlerin dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma ve rekabet duygularının geliştirilmesi amaçlanan yarışlar sonunda Türk Model Uçak Milli Takımı aday kadrosu da belirlenecek.

Şampiyona kapsamında bugün antrenman uçuşları yapıldı. Resmi uçuşlar yarın sabah başlayacak. Dereceye girenlerin ödülleri ise 17 Eylül'de THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın da katılacağı törende verilecek.

Öte yandan, THK tarafından düzenlenen ve 116 paraşütçünün katıldığı 45. Türkiye Paraşüt Şampiyonası sona erdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Havacılık Eğitim Merkezinde, "hedef" ve "formation skydiving" kategorilerinde yapılan şampiyonada, bine yakın atlayış gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Model UçakTHKTürkiye Paraşüt Şampiyonası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5