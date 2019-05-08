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Modern Eğitim Koleji, Google'ın proje yarışmasında ilk 100'de

İSTANBUL (AA) - Google, dünyanın her yerinden 13-18 yaş arasındaki gençlerin çevre, teknoloji, yapay zeka, enerji, sağlık gibi bir çok kategoride 2019 yılı için açtığı proje yarışmasında Modern Eğitim Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden...

Modern Eğitim Koleji, Google'ın proje yarışmasında ilk 100'de
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İSTANBUL (AA) - Google, dünyanın her yerinden 13-18 yaş arasındaki gençlerin çevre, teknoloji, yapay zeka, enerji, sağlık gibi bir çok kategoride 2019 yılı için açtığı proje yarışmasında Modern Eğitim Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ekrem Emre Karagöz, Salih Mirza Aydın ve danışmanları Zafer Türkmen’in Koldaki Kasları Algılayan Yapay El projesi dünya genelinde tüm projeler arasında ilk 100'e girdi.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, yarışma çevre, teknoloji, robot teknolojileri, uzay, sağlık, topluluk, yemek, yapay zeka, seyahat ve enerji kategorilerini içeriyor.

Google, bölgesel finalistleri Nisan 2019'da açıkladı, bu finalistlerin arasından seçilecek dünya finalistlerini ise Mayıs 2019'da açıklayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Modern Eğitim Koleji
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