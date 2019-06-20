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Modern Eğitim Koleji, TEKNOFEST finalinde

- Kolej, festival kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın üçüncü turda diğer projeleri geride bırakarak finale yükselme başarısı gösterdi

Modern Eğitim Koleji, TEKNOFEST finalinde
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İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda finale yükseldi.

Modern Eğitim Koleji'nin açıklamasına göre, festivalin, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda sona gelindi. Modern Eğitim Koleji, yarışma kapsamında üçüncü turda diğer projeleri geride bırakarak finale yükselme başarısı gösterdi.

TEKNOFEST'in yarışmasının ilk basamağı olarak, ön elemeyi geçip 3 projesiyle ilk 100'e kalan okul, iki projesiyle üçüncü turu geçerek eylülde gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı.

Modern Eğitim Koleji öğrencileri Semih Apaydın ve İbrahim Yahya Gürdal "Kurtarma ve Medikal Destek Robotu" tasarımıyla; Hassa Sevde Koca ve Selma Nur Tüysüz "Pi Map Bot Yapay Zeka ile Arama Kurtarma Robotu" projesiyle finalde yarışacak.

Ayrıca Semih Apaydın ve İbrahim Yahya Gürdal, T3 Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenir proje listesine girerek maddi destek de kazandı.

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Modern Eğitim Koleji
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