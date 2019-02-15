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Moğolistan Büyükelçisi Ravdan'dan ATO'ya ziyaret

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ulaşımla ilgili sorun aşılıp hava yolu kargo taşımacılığı için sistem oluşturulabilirse ticaret hacmimiz 2-3 kat artacaktır"

Moğolistan Büyükelçisi Ravdan'dan ATO'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ulaşımla ilgili sorunlar giderildiği taktirde Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret hacminin 2-3 kat artacağını ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında iki ülkenin birbirlerini kardeş olarak gördüklerini kaydederek, taraflar arasındaki ilişkilerin 50 yıldan beri güçlendiğini bildirdi.

Ticaret hacminin büyümesini hedeflediklerinin altını çizen Baran, "Ulaşımla ilgili sorun aşılıp hava yolu kargo taşımacılığı için sistem oluşturulabilirse ticaret hacmimiz 2-3 kat artacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bold Ravdan da Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerine işaret ederek, Türk iş insanlarını Moğolistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Moğolistan'ın madencilik, tarım ve hayvancılık alanında geliştiğini kaydeden Ravdan, "Bu alanlarda Türkiye'nin teknolojisini Moğolistan'a uyarlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Mesafenin uzak olmasının taraflar arasındaki ticarete etkisine de değinen Ravdan, Türkiye ile doğrudan uçuşların başlamasıyla kargo taşımacılığının gelişeceğine inandıklarını bildirdi.

Görüşmede ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Moğolistan Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomi İşleri İkinci Katibi Khosbayar Galsandongong da yer aldı.

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Ankara Ticaret OdasıATOATO Başkanı Gürsel BaranMoğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan
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