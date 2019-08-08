Mondelēz International’dan Türkiye’ye yatırım

Sakız ve toplam şekerde Türkiye’de pazar lideri olan Mondelēz International, Gebze’deki fabrikasına 54 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldı. Yatırım, Mondelēz International Türkiye’nin ihracata yönelik üretim kapasitesini artıracak. Yeni yapılacak yatırımla Gebze fabrikasındaki var olan üretim hatlarına, süreç aşamasından paketlemeye uzanan yeni şeker üretim hatları ekleyecek. 2019’un sonunda gerçekleştirilecek yatırımla birlikte hayata geçecek ek hattın, 2021 yılının mart ayında üretime başlaması hedefleniyor.



Türkiye’de yapılacak olan bu büyük yatırımla ilgili konuşan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, küresel bir üs olma yolculuğuna devam ettiklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Gebze fabrikamızda üretilen ürünler hem iç pazara sunuluyor hem de dünyanın dört bir yanından 50 ülkeye ihraç ediliyor.Mondelēz International Türkiye olarak ‘İlk 500 ihracatçı şirket’ arasında yer alıyoruz. 2018 yılında gerçekleşen ihracatımız 334 milyon TL. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 48 büyüme kaydettik. 2018 yatırım tutarı olan 68,5 milyonu da eklersek son 7 yıl için 220 milyon TL’lik yatırım yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu yatırımlarla Gebze fabrikamıza tatlandırıcı üretim hattı kurduk ve sakız & şeker hatlarını genişlettik. Ve şimdi de bu yeni ve önemli gelişme doğrultusunda, global şekerleme işinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla Gebze fabrikamıza yaklaşık 54 milyon dolarlık bir yatırım daha gerçekleştireceğiz. Bu yeni yatırımla birlikte de var olan üretim hatlarına yeni şeker üretim hatları eklenecek. Ve eklenen bu hatlar sayesinde mevcut üretim kapasitesinde 20 bin tonluk bir artış sağlanacak”.



Yeni yatırım, yeni istihdam



Gebze fabrikasının, Mondelēz International’ın Avrupa Bölgesi’nde bulunan sakız ve şeker fabrikaları içerisinde hacim olarak en büyük üretim tesisi olduğunu özellikle belirten ve aynı zamanda önemli bir ihracat üssü olduğunu da söyleyen Karagöz, fabrikaya kurulacak olan şeker üretim hatlarının tamamen yeni makine ve teçhizatla inşa edileceğinin de bilgisini verdi.



Mondelēz International’ın, Türkiye’de gerçekleştireceği bu büyük yatırım aynı zamanda istihdama yapacağı katkı açısından da önem taşıyor. 700’ü mavi yakalı 350’si beyaz yakalı olmak üzere hali hazırda 1050 çalışanı bulunan, distribütörlerdeki çalışanlar da eklendiğinde toplamda 2000’in üzerinde istihdam yaratan şirketin yapılacak bu yeni yatırımla birlikte 100 kişilik daha ek istihdam yaratması bekleniyor.



