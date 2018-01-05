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Mondrian Investment, Halkbank'taki payını yüzde 6,06'ya çıkardı

İSTANBUL (AA) - Mondrian Investment Partners Limited'in dün yaptığı işlemlerle Halkbank'taki payını yüzde 6,06'ya yükselttiği bildirildi.Mondrian Investment Partners Limited'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında...

Mondrian Investment, Halkbank'taki payını yüzde 6,06'ya çıkardı

İSTANBUL (AA) - Mondrian Investment Partners Limited'in dün yaptığı işlemlerle Halkbank'taki payını yüzde 6,06'ya yükselttiği bildirildi.

Mondrian Investment Partners Limited'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "4 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Halk Bankası AŞ payları ile ilgili olarak 11,0509 TL fiyatından 4 milyon 818 bin 583 adet alış işlemi ortaklığımızın yönettiği fonlar adına gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pay alım işlemiyle birlikte ortaklığın Türkiye Halk Bankası AŞ sermayesindeki payının dün itibarıyla yüzde 6,06'ya ulaştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
HalkbankKAPPay Alımı
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