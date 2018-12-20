Monster yeni oyuncu ekipmanlarını beğeniye sundu

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yüksek performanslı oyun bilgisayarlarının yanında mekanik klavyeden oyuncu kulaklığına, oyuncu faresinden gamepad'e oyuncuların ihtiyaç duyabileceği özenle tasarlanmış oyuncu aksesuarlarını da sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın en iyi oyun deneyimini yaşatmak için ürünleri arasına eklediği yeni Pusat V6 Gaming Mouse, Pusat V7 Wireless Gaming Mouse, Pusat RGB Gaming Mousepad ve Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad bugün itibarıyla raflarda yerini aldı.

Monster Notebook'un Pusat serisine eklediği iki yeni optik oyuncu faresi modeli, hızlı tepkiler vermelerini gerektiren oyunlarda oyuncuların yardımına koşuyor. Avuca oturan ergonomik tasarımlarıyla hem Pusat V6 hem de Pusat V7 uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermiyor. Farenin özel bir yazılımla kontrol edilen RGB aydınlatması ise ortaya göz alıcı bir ürün çıkarıyor.Altın uçlu USB bağlantısıyla sinyal kayıplarını önleyen Pusat V6'nın örgü kablosu uzun kullanım ömrü sunuyor. 3 farklı profil kaydetmeye imkan veren ürünün makro tuşları ürünle birlikte gelen yazılım sayesinde istenildiği gibi özelleştirilebiliyor.

Ürünün teflondan yapılma tabanı fareye dayanıklılık verirken sağladığı kayganlık ile fare farklı yüzeylerde bile kolayca hareket ettirilebiliyor. Hem ayarlanabilir ağırlıkları hem de yazılım destekli 10 bin DPI'a kadar çıkabilen hassasiyetiyle stratejiden FPS'e her oyun türüne ve her oynayış tarzına uyum sağlayabiliyor. Pusat V6'nın satış fiyatı ise 139 lira.

Pusat V7 Wireless Gaming Mouse ise kabloların yarattığı karmaşayı sevmeyen oyuncular için biçilmiş kaftan. Fareyle gelen özel yazılım sayesinde üzerindeki 9 tuşu programlamak ve makrolar oluşturmak mümkün. Tıpkı Pusat V6 gibi teflon tabanı ve ergonomik bir tasarımı olan Pusat V7, 7 bin 200 DPI'a kadar çıkan ayarlanabilir hassasiyet seviyesine sahip. Oyunseverler Pusat V7'ye 199 liradan sahip olabilirler.Monster’ın oyuncu aksesuarları ailesinin son üyesi ise Pusat RGB Gaming Mousepad. Su geçirmeyen ve kolayca temizlenebilen bir malzemeden üretilen ürünün yüksek malzeme kalitesi uzun bir kullanım ömrü vadediyor.

Lazer ve optik sensörlü farelerle kullanılabilen ürünün mikro dokulu kaplaması hız ve hassasiyet konusunda oyuncuları destekliyor. Ürünün tek tuşa dokunarak değiştirilebilen RGB aydınlatması ise masa üstünde görsel bir şölen yaratıyor. Monster Pusat RGB Gaming Mousepad 149 liralık fiyat etiketiyle oyuncuları bekliyor.

Pusat oyuncu ekipmanlarına eklenen son ürünse, Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad adındaki oyun kolu oldu. 10 saatlik kullanım süresi sunan şarj edilebilir pile sahip ürün ergonomik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Monster'la özdeşlesen yeşil siyah renklere sahip oyun kolu XInput teknolojisini de destekliyor. Monster Notebook'a kablosuz olarak kolayca bağlanabilen Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad’in fiyatı ise 179 lira.