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Moodist'ten "yılbaşı ertesi" uyarısı

- Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi: - "Yılbaşı gecesi fazla içki alındıysa ertesi gün bol su için ancak bir anda fazla miktarda su almayın. Ilık su içmeye dikkat edin"

Moodist'ten

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, yılbaşında fazla içki kullanımına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi fazla içki içilmesi durumunda, şunların yapılması gerektiği kaydedildi:

"Eğer çıkarıyorsanız, korkmayın, bu iyiye işarettir. Ertesi gün bol su için. Ancak bir anda fazla miktarda su almayın. Sık sık, ama az az su için. Ilık su içmeye dikkat edin. Soğuk sudan kaçının. Soda, kola gibi içecekleri de tercih edebilirsiniz. Ağrı kesici bir ilaç alın. Sık sık, ama az yemek yiyin. Yağlı yiyeceklerden kaçının. Çorba gibi yiyecekleri tercih edin."

Fazla içki içen kişinin 8-12 saat sonra düzeleceği aktarılan açıklamada, "Aldığınız alkol miktarına ve kullandığınız süreye bağlı olarak ertesi gün akşam üstü düzeleceğinizi unutmayın. Antiasid mide ilaçları veya aspirin iyi gelebilir. Ancak asetaminofen içeren ağrı kesiciler kullanmayın. Karaciğerde alkolle birlikte kullanıldığında problem yaratabilir. Akşamdan kalma olarak geçirdiğiniz bu günü ve çektikleriniz bu sefer unutmayın. Bu hatayı sık sık yapıyorsanız, bir uzmana danışın ve destek alın." değerlendirilmesinde bulunuldu.


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Moodist Psikiyatri Ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi
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