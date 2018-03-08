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Moody's Türkiye'nin notunu revize etti

- Moody's, Türkiye'nin potansiyel büyümesinin yüzde 3,5-4 olduğu tahmininde bulundu

Moody's Türkiye'nin notunu revize etti

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, Türkiye'nin potansiyel büyümesine ilişkin tahmininin yüzde 3,5-4 olduğunu duyurdu.
Moody\'s, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize ettiği açıklamasında, ekonomik değerlendirmelere de yer verdi.
Türkiye'nin dinamik bir ekonomiye sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Moody\'s Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının, hükümetin yüzde 5 büyüme beklentisine karşın yüzde 3,5-4 olduğunu öngörüyor." ifadesi kullanıldı.
Ülkenin mali gücünün benzer ekonomilere göre daha iyi durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'de kamu borcu-gayrisafi yurt içi hasıla oranının 2017 sonunda yüzde 28 olarak gerçekleşmesi tahmininde bulunuldu. Bu oranın "Ba1" notuna sahip diğer ülkelerde ise ortalama yüzde 46 civarında seyrettiği belirtildi.
- "Dış kırılganlıklar azalırsa not yükselebilir"
Kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin "Ba2"ye revize edilen kredi notunun dış kırılganlıklarla baskılandığını vurguladığı açıklamada, "cari açığın kayda değer ve sürdürülebilir şekilde düşürülmesi, bankacılık ve özel sektörün dış borçlarına yönelik vadelerin uzatılması gibi dış kırılganlıkları azaltacak değişiklerin not üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği" kaydedildi.
Türkiye'ye ilişkin bir önceki not açıklamasını 18 Mart 2017'de yapan kuruluş, kredi notunu "Ba1" seviyesinde tutmuş, görünümünü ise durağandan negatife çekmişti.
Moody\'s, Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağı gerekçesiyle not değerlendirme takviminde Türkiye'ye yönelik potansiyel tarihlere geçen seneden beri yer vermiyor.
(Bitti)

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