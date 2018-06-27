Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Moody's güçlü ABD dolarının gelişen piyasalara etkisini değerlendirdi

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's: - "ABD dolarındaki güçlü yükseliş büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırıyor" - "Nisan ayının ortasından bu yana ABD dolarındaki güçlenme, birkaç gelişen piyasa ülkesinin para birimlerinde ve döviz rezervlerinde sert düşüşe neden oldu"

Moody's güçlü ABD dolarının gelişen piyasalara etkisini değerlendirdi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD dolarındaki güçlü yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "ABD dolarındaki güçlü yükseliş büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırıyor. Nisan ayının ortasından bu yana ABD dolarındaki güçlenme, birkaç gelişen piyasa ülkesinin para birimlerinde ve döviz rezervlerinde sert düşüşe neden oldu. Bu durum yüksek seviyede dış finansman ihtiyacı olan ülkeler için kredi risklerini artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişen piyasa ülkeleri içerisinde ABD dolarındaki artış ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle risklere en çok maruz kalanların Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya olduğu belirtildi.

Gelişen ülkeler içerisinde Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın da benzer risklere maruz kalmasına rağmen mevcut finansal ve kurumsal tamponların yakın vadeli kırılganlıkları azalttığı kaydedildi.

Moody's açıklamasında, Brezilya, Çin, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az ihtiyaç duyması nedeniyle ABD dolarındaki artışa ve sıkılaşan dış finansman koşullarına karşı kırılganlıklarının gelişen ülkeler içerisinde en düşük seviyede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Büyük miktarda cari açıkları olan, yüksek seviyede dış finansman geri ödemesi olan ve dikkate değer seviyede döviz cinsinden kamu borcu olan ülkeler güçlü ABD dolarının etkilerine en çok maruz kalanlar." yorumunda bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD DolarıDerecelendirmeGelişen PiyasalarLondraMOODY'SPiyasaTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5