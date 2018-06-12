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Moody's, İspanyol bankalarının görünümünü "pozitife" çevirdi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın bankacılık sisteminin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın...

Moody's, İspanyol bankalarının görünümünü

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın bankacılık sisteminin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın bankacılık sistemine ilişkin görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, "İspanya'da güçlü ekonomik büyüme ve sorunlu varlıkların elden çıkarılması, bankaların varlık kalitesinin desteklenmesine yardımcı oluyor. İspanya'da ödenemeyen kredi stokları zirveye ulaştığı Ocak 2014'ten bu yana düşüyor." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol bankaların karlılıklarının gelecek 12-18 ayda dengede kalacağı belirtilen açıklamada, İspanya'nın bu yıl yüzde 2,7 ve 2019'da yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
BankaİspanyaLondraMOODY'S
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