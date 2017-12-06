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Moody’s Japonya’nın kredi notunu teyit etti

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Japonya’nın kredi notunu ve kredi notu görünümü teyit etti. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Japonya’nın “A1” olan yerel ve döviz cinsinden kredi...

Moody’s Japonya’nın kredi notunu teyit etti

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Japonya’nın kredi notunu ve kredi notu görünümü teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Japonya’nın “A1” olan yerel ve döviz cinsinden kredi notunun teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan” seviyede bırakıldığı belirtildi.

Teyit kararına gerekçe olarak ülkenin ileriki yıllara ilişkin istikrarlı borç görünümü, borç ödeyebilme gücündeki ilerleme gösterildi.

Japonya’daki ekonomik büyümenin geçmişe kıyasla daha yüksek olduğu, ekonomik rekabet gücünün Moody’s’in teyit kararını desteklediği vurgulanan açıklamada, Japonya’da mali teşvikin kısmen geri çekilmesi ve 2019 yılında tüketim vergisinin yükseltilmesi ve orta vadede mali konsolidasyonu artırmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Japon ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,5, gelecek yıl ise 1,1 seviyesinde büyüme kaydetmesini öngörüldüğü belirtildi.

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