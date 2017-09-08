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Moody's Tüpraş'ın görünümünü yükseltti

ANKARA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) uzun vadeli kredi notunu değiştirmeden, görünümünü durağandan pozitife yükselttiği bildirildi.Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma...

Moody's Tüpraş'ın görünümünü yükseltti

ANKARA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) uzun vadeli kredi notunu değiştirmeden, görünümünü durağandan pozitife yükselttiği bildirildi.

Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Moody's'in şirketin faaliyetleri ve finansal yapısını dikkate alarak yeni bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Moody's Investor Services (Moody's) tarafından şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak korunmuş ve görünüm durağandan pozitife yükseltilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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GörünümMOODY'STÜPRAŞUzun Vadeli Kredi Notu
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