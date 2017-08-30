Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseltildiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Küresel Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyümenin yeniden artmasını takiben 2017 yılının ilk yarısında iyileşmesini sürdürdü. Bunun sonucunda Türkiye için bu yıl büyüme tahminimizi yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükselttik. 2018’de ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin beklenenden daha yüksek büyüme kaydetmesine gerekçe olarak Rusya ve İsrail’den gelen turist sayısının artışı, vergi indirimleri ve kredi teminatı gibi teşviklerin uygulanması, fiyat rekabeti çerçevesinde Avrupa Birliği’ne olan ihracatın artması gösterildi.

Raporda ayrıca nisan ayındaki referandumun ardından yerel gerilimlerin kısmen azaldığı, geçen yıl ve bu yılın başında görülen sert değer kayıplarının ardından Türk Lirası'nın ise büyük oranda istikrar kazandığı vurgulandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde özel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 5,7’den 5,1’e doğru bir gerilemenin olduğu belirtildi.

Raporda G20 ekonomilerinin ortalama büyümesinin geçen sene kaydedilen yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 2,5’ten yüzde 2,3 seviyesine çekildiği kaydedildi.

Raporda Çin ekonomisini bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,6’dan 6,9 seviyesine, gelecek seneye ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 6,3’ten 6,4’e yükseltildiği kaydedildi.

Fransa ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminin ise yüzde 1,3’ten 1,6 seviyesine, gelecek seneye ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 1,4’ten yine yüzde 1,6 seviyesine yükseltildiği belirtildi.





- Hindistan ve Suudi Arabistan'da büyüme hız kesti





Raporda Hindistan’nın ekonomik büyümesinin bu yılın ilk çeyreğinde hız kestiğinin altı çizilerek bu yıl için Hindistan için büyüme tahmininin yüzde 7,2’den yüzde 7,1 seviyesine çekildiği kaydedildi.

Raporda Suudi Arabistan’ın 2014’ten bu yana ekonomik büyümesinin hız kesmeye devam ettiği, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9 daraldıktan sonra 2018 yılında yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Güney Afrika’nın bu yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 0,8’den 0,5’e, 2018 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 1,5’ten 1,2 seviyesine çekildiği kaydedildi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Genel Direktör Yardımcısı Elena Duggar, “Küresel ekonomi güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Şaşırtıcı şekilde gelen güçlü veriler Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme verilerini yukarı yönlü olarak revize etmemize neden oldu. Bu ülkelerde büyümenin 2018’de de sürdürüleceğine ilişkin net işaretler mevcut.” ifadelerini kullandı.