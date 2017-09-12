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Moody’s: Üç büyük özel Türk bankası direnç gösterdi

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası'nın ekonomik yavaşlama, para birimindeki değer kaybı ve finansman maliyetlerine ilişkin artış karşısında direnç gösterdiğini açıkladı

Moody’s: Üç büyük özel Türk bankası direnç gösterdi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin üç büyük özel bankasının bu yılın ilk yarısında güçlü görünüm sergilediğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan değerlendirmede, “Türkiye’nin üç en büyük özel sektör bankası İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası bu yılın ilk yarısında güçlü veriler ortaya koyarak, ekonomik yavaşlamaya, para birimindeki değer kaybına ve artan finansman maliyetine karşı direnç gösterdi." denildi.

Açıklamada, “Hükümetin Kredi Garanti Fonu yardımcı oldu. Fakat güçlü rakamlar aynı zamanda regülasyon standartlarındaki gevşemenin etkisiyle başarıldı. Hükümet teşviğinin tek seferliğine pozitif etkisinin görülmesini, denetim toleransının ise yılın ikinci yarısında azalmasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Moody’s açıklamasında faiz marjlarındaki genişleme ve hükümet teşviklerinin etkisiyle bankaların net karının yükseldiği, yıllık bazda İş Bankası’nın net karının yüzde 26, Akbank’ın yüzde 22, Garanti Bankası’nın ise net karının yüzde 19 oranında arttığı vurgulandı.

Bankaların kredi hacmindeki genişlemenin ağırlıklı olarak son dönemde hükümet teşviklerinin itici gücüyle KOBİ'lere verilen krediler yoluyla gerçekleştiği vurgulandı.

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