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Moody's Yunan bankaların görünümünü yükseltti

- Moody's, Yunanistan'ın bankacılık sisteminin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevrildiğini açıkladı

Moody's Yunan bankaların görünümünü yükseltti

ATİNA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın bankacılık sisteminin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bankacılık sistemine ilişkin görünümün, 12-18 aylık dönemde bankaların fon ve aktif varlık risklerinde beklenen iyileşmeye işaret edilerek "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Moody's, hükümetin yabancı yatırımı çekmek amacıyla yapısal reformlara sadık kalmasına bağlı olarak, görünüm döneminde, Yunan ekonomisinin pozitif ivmesini sürdürmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, batık kredi oranının yüksek seyretmesinin beklendiğine işaret edilerek, "Ancak bankalar, regülatöre taahhüt ettikleri şekilde 2019 yılı sonuna dek takipteki kredi oranını yüzde 35'e çekme hedefine büyük ihtimalle ulaşacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bankaların 2019 yılında da düşük seviyede karlı olmaya devam edeceklerinin öngörüldüğü ifade edildi.


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