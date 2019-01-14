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Moody's'den Avro Bölgesi'ne ilişkin açıklama

- Moody's, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa'daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini bildirdi

Moody's'den Avro Bölgesi'ne ilişkin açıklama
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LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa’daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa'da öngörülen ekonomik yavaşlamanın şirketlerin finansal politikalarında dikkate değer bir değişime neden olmasının beklenmediği ifade edildi.

Açıklamada, 2017'de ekonomik büyümenin yüzde 2,5 seviyesine ulaştığı Avro Bölgesi'nde büyümenin 2019'da yüzde 1,8'e, 2020'de ise yüzde 1,6 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada Avrupa’da bazı şirketlerin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışıyla birlikte acil eylem planlarını da devreye sokmaya hazırlandığı belirtildi. Avrupa’da bazı şirketlerin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla acil eylem planlarını da devreye sokmaya hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Moody's'in Kurumsal Finansman Grubu Kıdemli Yetkilisi Richard Morawetz, "Birçok Avrupalı şirket gelecek iki sene içerisinde ekonomik yavaşlamayı kısmen kolay bir şekilde yönetebilir. Fakat beklenenden daha sert bir ekonomik yavaşlama olursa şirketlerin finansman politikalarında, varlık satışlarında, sermaye harcamalarında ve kar paylarında değişim görebiliriz." ifadesini kullandı.

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