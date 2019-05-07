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Morgan Stanley, Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor

- Morgan Stanley, yaptırımlar nedeniyle Rusya'da sadece danışmanlık hizmeti verecek

Morgan Stanley, Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor
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MOSKOVA (AA) - ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley, Rusya’daki bankacılık faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor.

Morgan Stanley’in Rusya temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya 2014’ten bu yana çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

Rus şirketlerin, yaptırımlar nedeniyle uluslararası sermaye piyasalarına erişmekte zorlandığına işaret edilen açıklamada, “Morgan Stanley, ülkedeki bankacılık faaliyetlerinin 2020’nin ilk çeyreği itibarıyla sonlandırılması için Rusya Merkez Bankası’na başvurmayı planlıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Morgan Stanley’in Rusya’da lisans gerektirmeyen danışmanlık hizmetlerine devam edeceği kaydedildi.

Rusya’daki ilk temsilcilik ofisini 1994’te açan Morgan Stanley, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini başlatmak için gerekli lisansı 2005’te almıştı.

Analistler, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki yabancı yatırım bankalarının sermaye, birleşme ve satın almalar gibi piyasalarda erişimin son derece zorlaştığını vurgulayarak, ülkedeki çok sayıda bankanın yeni şartlara uyum sağlamak zorunda kaldığını belirtiyor.

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