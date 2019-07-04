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Morhipo'dan düğün sezonu trendleri

İSTANBUL (AA) - Düğünlerde şıklığıyla göz doldurma hayali kuranlar için Morhipo MAG ekibi, sezonun trendlerini sıraladı. Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Sevdiklerinin düğününde...

Morhipo'dan düğün sezonu trendleri
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İSTANBUL (AA) - Düğünlerde şıklığıyla göz doldurma hayali kuranlar için Morhipo MAG ekibi, sezonun trendlerini sıraladı.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Sevdiklerinin düğününde hem şık olmak hem de dikkatleri üzerine çekmek isteyenlerin ne giyeceği konusundaki telaş da başladı.

Düğünlerde şıklığıyla göz doldurma hayali kuranlar için Morhipo MAG ekibi, sezonun trendlerini sıraladı. Buna göre, doğru elbise seçiminde, düğünün gerçekleşeceği mekan oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekanda düğün yapılıyor.

Yaz düğünlerinin favori mekanları arasında plajlar geliyor. Bu yıl ön planda olan pastel tonlarından seçilecek bir elbiseyle plaj düğünlerinde göz kamaştırılabilir. Bu düğünlerde rahat hareket edebilmek için özellikle uçuşan elbiseler tercih edilebilir, doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanılarak fark yaratılabilir.

Kır düğününe gidilmesi halinde mekanın romantizmine uygun bu yılın trendi dantel elbiseler tercih edilebilir. Ayrıca, uçuşan elbiselerin yanı sıra romantikler için bu yıl çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımlar da mümkün.

Gidilecek düğünün İstanbul'da boğaz manzaralı terasta olması durumunda ise sade bir elbise modeli tercih edilebilir ve söz konusu elbise dikkat çekici aksesuarlarla kombinlenebilir.

Şık bir otel düğünü için de abiye elbiseler tercih edilebilir.

Bu yıl düğün elbiseleri arasında tüller, danteller ve volanlı modeller revaçta bulunuyor.

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