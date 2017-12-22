İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, "En Uzun Gece" kampanyaları ve özel indirimlerle müşterilerine en uzun alışveriş gecesini yaşattı.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında milyonlarca alışveriş tutkununun, tüm yıl boyunca gözüne kestirdiği giyim, elektronik ya da akla gelen herhangi bir şeyi satın almak için beklediği Black Friday indirimlerinden sonra yılın son kampanyası "En Uzun Gece" indirimleriyle 21 Aralık’ta gerçekleşti.

21 Haziran’da "En Uzun Gün"ü kutlayan Morhipo.com, şimdi de "En Uzun Gece" kampanyaları ve özel indirimlerle müşterilerine en uzun alışveriş gecesini yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, 21 Aralık'ta sipariş sayısının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 45 artış gösterdiğini, toplam ciroda da yüzde 60 yükselme yaşandığını belirterek, "21 Aralık’ta Morhipo mobil uygulamasının kullanıcıları yüzde 30 oranında daha fazla giriş yaparken, desktop üzerinden siteye giriş sayısı yüzde 15 yükseldi. Siteyi ziyaret sürelerinde de artış gözlemlendi. En aktif olunan saatler 22.00-00.30 arasında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

En uzun gecede kadınların daha fazla alışveriş yaptığını bildiren Kuban, şunları kaydetti:

"Bugüne özel hazırladığımız 'hepsi 21 TL' kampanyamızda yer alan giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri ilk bir saat içerisinde tükendi. Elde ettiğimiz veriler alışveriş yapanların yüzde 59’unu kadınların oluşturduğunu gösteriyor. Alışveriş yapanların yaş ortalaması ise 33. 21 Aralık'taki özel indirimlerimize en çok rağbet gösteren şehir ise yüzde 30 oranla İstanbul. Onu yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 6 ile İzmir takip etti."



