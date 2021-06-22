MOSDER'de ayrılık rüzgarı esiyor

Yıllar önceydi… Mobilyacıların iyi günde kötü günde birlikte olmadığı yıllardı. Sektörün önemli oyuncularından bir olan Doğtaş’ın patronu Davut Doğan sektörün önde gelen isimlerini bir yelekte bir araya getirmişti. O yemek başarılı bir projenin ilk adılıydı. Önde gelen mobilyacılar MOSDER çatışı altında buluştu.

Bu buluşma daha doğrusu birliktelik çok önemli bir organizasyonun başlangıcı oldu. Mobilya fuarı yapılmaya başlandı. MOSDER önderlik yapıyordu. Dünyanın ön gelen alıcıları bu fuara gelmeye başlamıştı.

Hatat bir ara dünyanın en büyük üçüncü mobilya fuarı olmuştu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Önce yeni bir fuar icad oldu. Ayrılık tohumları ekilmeye başlanmıştı. Sonra fuarın etkinliği azalmaya başladı.

Ardından MOSDER’in başkanlığı ile ilgili sorunlar çıkmaya başladı. Ve son genel kurulda olanlar oldu. Önce genel kurul yapıldı.

Mustafa Balcı yeniden başkanlığa seçildi. Başkanlığını Mustafa Balcı'nın yürüteceği derneğin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mehmet Soyserin, Fatih Ortakçı, Adem Çetmen, Davut Karaçak, Gökmen Kaya ve Metin Baydar'dan oluştu.

Ancak secime şaibe karıştığı iddiaları ortaya atıldı. Derneğe son dakikada birileri üye yapılmıştı. İddia buydu.

Türkiye genelinde yer alan 73 mobilya markasını temsilen 139 üyesi bulunan MOSDER'in 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı kapsamından yapılan seçime katılan 115 üyeden 61 üyenin oyunu Mustafa Balcı alırken, rakibi Alpaslan Baki Ertekin 54 oyda kalmıştı.

Mustafa Balcı tüm markaları kucaklayacağını açıklamıştı. Ancak durum öyle görünmüyordu. Dernek seçimlerine birilerinin müdahale ettiği söyleniyordu.

Söylentiler sonunda doruğa çıktı. Dernek içindeki teamüller gereği başkanlık görevi sadece bir dönem yapılırken, Balcı bir dönem daha başkanlık yapmak için aday oldu. Balcı'nın, dernek üyelerinin sert tepkilerine rağmen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in teşviki ve zorlaması ile adaylığını koyduğu söylendi.

Ve sonunda derneğin kurucuları arasında yer alan 21 firma, hem seçimdeki hileler hem de öncesinde fuar işlerindeki şaibeler nedeniyle dernekten ayrılma kararı aldı.

Söz konusu firmaların yeni bir dernek kurmaları ve sektörün sorunlarına çözüm üretmeleri bekleniyor.