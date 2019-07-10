MOSDER’den hükümete çağrı: İç pazarı canlandırmak için KDV indirimi şart

Başkan Balcı, “Cumhurbaşkanımızdan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızdan mobilyada iç pazarımızı canlandırmak adına KDV indiriminin yeniden gündeme alınmasını ve kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz” dedi.



MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: “Mobilya sektörünü birlikte büyüteceğiz”



Türkiye mobilya üretiminde dünyanın 14. büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Ve yine küresel pazarda ihracat yapan ülkeler sıralamasında ise 12. sırada yer alıyor diye ifade eden Mustafa Balcı, “Ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir role sahip olan mobilyayı, bugün 7 kıtada 179 ülkeye ihraç ediyoruz. Ancak iç pazara geldiğimizde 26 bin üreticinin yer aldığı ve 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüzde, son yıllarda üretim ve ihracat hacmi artmış olmasına rağmen geçtiğimiz iki yılda gözle görülür bir daralma yaşandığı da aşikardır” dedi.



“MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşmesiyle birlikte iç pazarda ve son kullanıcı nezdinde yaşanan hareketlilik sektörümüz adına oldukça sevindiriciydi ve piyasaya da olumlu yansımalarını görmüş olduk. Ancak MOSDER olarak bu hareketliliğin devam etmesi ve sektörümüzü hep birlikte büyütebilmek adına KDV indiriminin yeniden gündeme getirilmesini ve artık kalıcı hale gelmesini istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.