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Motorin ve benzine zam

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu...

Motorin ve benzine zam
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ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 20, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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