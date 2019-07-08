Motorinde indirim bekleniyor!

Motorin fiyatının uluslararası piyasalarda gerilemesi sonucu piyasalarda indirim beklentisi oluştu. Sozcu.com.tr'nin haberine göre, akaryakıt sektöründe motorinin litre fiyatında 14-15 kuruşluk bir indirim bekleniyor. 23 Haziran seçimlerinin hemen ardından motorinin litre fiyatına 22 kuruş oranında zam yapılmıştı.



Güncel akaryakıt fiyatları



Yapılacak olan indirim öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul’da 6.46 TL’den, İzmir’de 6.52 TL’den, Ankara’da ise 6.53 TL’den satılıyor.



Brent petrol 64 doların üzerinde



Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolde teknik olarak 66,34 ile 64,76 dolar aralığının direnç, 63,18 ile 62,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.