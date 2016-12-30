Motorine yapılan zam

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt dağıtım şirketlerince motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere yapılan 12 kuruşluk zamma ilişkin "Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, motorin fiyatlarının artırılması ile yeni yılda birçok ürüne zam geleceğine, bunun da enflasyonun artmasına ve dar gelirli halkın sıkıntıya girmesine neden olacağını belirtti.

Söz konusu zammın uygulanmadan geri çekilmesi gerektiğini savunan Palandöken, "Sürekli petrole zam yapılması şoför esnafımızı da zor durumda bırakmaktadır. Artık esnafımız bu zamların altından kalkamaz oldu. Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir. Aksi halde nakliye ve taşımacılık fiyatlarına sürekli zam yapılması halkımızı da mağdur etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.