Motosiklet meraklısı kent

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de 3,1 milyona ulaşan motosiklet sayısı, otomobil sayısını sadece Kilis'te geçti. Kentte 22 bin 11 motosiklet, 10 bin 702 otomobil bulunuyor yani motosiklet sayısı otomobil sayısının iki katı konumunda.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 12 milyon 35 bin 978 otomobil, 478 bin 618 minibüs, 221 bin 885 otobüs, 3 milyon 672 bin 625 kamyonet, 838 bin 717 kamyon, 3 milyon 102 bin 800 motosiklet, 60 bin 99 özel amaçlı araç ve 1 milyon 838 bin 222 traktör olmak üzere toplam 22 milyon 248 bin 944 motorlu kara taşıtı kayıtlarda yer alıyor.

İl bazında bakıldığında İstanbul, 291 bin 791 adetle en fazla motosikletin bulunduğu il oldu. İstanbul'u 269 bin 888 motosikletle Antalya, 246 bin 89 motosikletle İzmir, 174 bin 183 motosikletle Manisa ve 151 bin 272 motosikletle Muğla izliyor.

En az motosiklet ise Hakkari'de bulunuyor. Toplam 272 motosikletin bulunduğu Hakkari'nin üstünde 430 motosikletle Ardahan, 481 motosikletle Bitlis, 519 motosikletle Tunceli ve 590 motosikletle yer alıyor.

- Kilis'te motosiklet sayısı otomobili katladı

Kilis'te, 2017 nüfus kayıtlarına göre 136 bin 319 kişi yaşarken 22 bin 11 motosiklet ve 10 bin 702 otomobil kayıtlı görünüyor. Kentte motosiklet sayısı, otomobil sayısının iki katına ulaştı. Kişi başına düşen motosiklet sayısı en fazla olan kent durumundaki Kilis'te her 6,2 kişiye bir motosiklet düşüyor.

Geçen yıl kişi başına motosikletin en fazla düştüğü ikinci şehir, Muğla olarak kayıtlara geçti. 938 bin 751 kişinin yaşadığı Muğla'da 151 bin 272 motosiklet bulunurken, her 6,2 kişiden biri bu araca sahip görünüyor.

Burdur'da 8, Manisa'da 8,1, Antalya ve Aydın'da 8,8, Çanakkale'de 9,3, Karaman'da 9,8, Hatay'da her 10,5 kişiden birine motosiklet düşüyor.

- "Doğuma bile motosikletle gidiliyor"



Kilis Motor Sporları ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet İlyas Yıldırım, kentteki motosiklet sayısı ve kullanımının yüksek olmasının sebebini, mesafelerin yakınlığına, arazinin düz ve hava şartlarının uygun olmasına bağladı.

Toplu taşımayı halkın çok yoğun kullanmadığını belirten Yıldırım, "Bir yerlere daha hızlı ulaşmak için vasıtaya ihtiyaç var. Halkımız bunu da motosiklet olarak gördü. Erkeklerin yüzde 90'ı, kadınların yüzde 30'a yakını motosiklet kullanıyor." dedi.

Yıldırım, motosikletin günlük hayatın bir parçası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda yakıtının uygun olması da insanların motosikleti tercih etmesine neden oluyor. Örneğin, motosiklet 50 kilometrede bir litre yakıyor. Sadece ekonomik duruma bağlamamak lazım. Burada birçok kişi doğuma bile motosikletle götürülüyor. Benim ilk çocuğumun doğumuna motosikletle gittik. Motosiklet bizde tamamen hayatın içine işlenmiş. İnsanlar bakkala bile motosiklete binip giderek ihtiyacını alıyor. Motosiklet bir nevi üçüncü ayağımız, o şekilde kullanıyoruz."

Kilis'te profesyonel motorcuların yetişmesi için motosiklet pisti yapılacağını belirten Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bunun şimdilik askıya alındığını söyledi.