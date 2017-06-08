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Motosiklet satışlarında yüzde 10 artış beklentisi

- Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Kılıçer: - "Türkiye'de motosiklet pazarı geçen yıl yüzde 13 küçüldü, trafiğe tescili yapılan motosiklet sayısı 143 bin 678 oldu" - "Trafik sigortası ücretlerinin düşmesiyle bu yıl satışların yüzde 10'dan fazla artmasını ve 155 bin civarında olmasını bekliyoruz" - "Türkiye'de 27 kişiden 1'i, Avrupa'da ortalama 6 kişiden 1'i motosiklet kullanıyor. Ülkemiz bu konuda birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor"

Motosiklet satışlarında yüzde 10 artış beklentisi

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Bülent Kılıçer, Türkiye'de geçen yıl motosiklet pazarının yüzde 13 küçüldüğünü ve 144 bine yakın aracın trafiğe tescil edildiğini belirterek, "Trafik sigortası ücretlerinin düşmesiyle bu yıl satışların yüzde 10'dan fazla artmasını ve 155 bin civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 3 milyon 3 bin 733 olduğunu söyledi.

Türkiye'de 27 kişiden 1'inin, Avrupa'da ise ortalama 6 kişiden 1'inin motosiklet kullanıcısı olduğunu dile getiren Kılıçer, "Ülkemiz bu konuda birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor" ifadesini kullandı.

Kılıçer, geçen yıl motosiklet pazarı cirosunun yaklaşık 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız coğrafyanın getirdiği birtakım zorluklar pazarda negatif etki yapsa da kentlerde sürekli artan trafik motosiklet sektörünün önemini ortaya çıkarmakta ve gelişimini desteklemektedir. Motosiklet, trafik yoğunluğuna rahatlık getirecek en ekonomik ve hızlı çözüm olup bir otomobilin dörtte biri kadar yer kaplamaktadır. Park yeri bulmakla harcanan zaman ve enerji kaybı, altyapıda aşınma, çevreye zararlı gazların yayılımı da dikkate alındığında, motosiklet bu sorunların önüne geçecek en önemli araçtır."

Kılıçer, zorunlu trafik sigortası maliyetlerinin düşürülmesi, ithalatta uygulanan fonların kaldırılması, vergilerde indirim, otoyol ve köprü geçişlerinde motosiklete özel tanımlama, karayollarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların motosiklet pazarına önemli katkılar sağladığına işaret ederek, MOTED olarak bu konularda yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

- "Satışlar bu yıl artacak"

Motosikletin güvenli bir araç olduğunu anlatabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerine değinen Kılıçer, "Trafik kurallarının iki tekerlekli araçlara avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi, karayollarındaki önceliğin motosiklet kullanımına verilmesi, bütün sürücülerin trafikte motosikleti fark edecek şekilde eğitim alması ve motosiklet kullanıcılarının bu bilinçle trafiğe katılması konularında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kılıçer, Türkiye'de motosiklet pazarının geçen yıl 2015'e göre yüzde 13 küçüldüğünü ve 143 bin 678 motosikletin trafiğe tescilinin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl tescili yapılan motosikletlerden 20 bin 112'si İstanbul'da trafiğe girdi. Ankara'da bu rakam sadece 2 bin 747. Son iki yılda motosiklet alımının azalmasındaki en önemli nedenlerden biri, zorunlu trafik sigortası ücretleriydi. Hazine ile yaptığımız çalışmalar sonucu nisanda uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasıyla sektörün önündeki büyük bir engel aşıldı. Trafik sigortası ücretlerinin düşmesiyle bu yıl satışların yüzde 10'dan fazla artmasını ve 155 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ayrıca sektördeki denetimle kayıt dışının önlenmesinin pazarda yüzde 5 artış sağlayacağını düşünüyoruz."

İkinci el araçların motosiklet bayilerinden alınması halinde ödenen yüzde 18 KDV'nin maliyeti gereksiz artırdığına işaret eden Kılıçer, bu oranın yüzde 1'e düşürülmesi için Maliye Bakanlığına müracaatta bulunduklarını söyledi. Kılıçer, "Bakanlık, talebimizin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiğini bildirdi." diye konuştu.

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