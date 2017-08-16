Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Motosiklette "Scooter" ve "siyah" renk tercih edildi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'ın 2017 Temmuz verilerine göre, motosiklette en çok Scooter marka ve siyah renk tercih edildi.sahibinden.com, motosiklet kategorisi satışlarına yönelik tüketicilerin alışveriş tercihlerini açıkladı. sahibinden.com’un...

Motosiklette

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'ın 2017 Temmuz verilerine göre, motosiklette en çok Scooter marka ve siyah renk tercih edildi.

sahibinden.com, motosiklet kategorisi satışlarına yönelik tüketicilerin alışveriş tercihlerini açıkladı. sahibinden.com’un 2017 Temmuz verilerine göre, motosiklet ilanları içinde en çok satışı yapılan motosiklet türü yüzde 33,5’lik payla Scooter oldu. Scooter’ları, yüzde 18,9’luk pay ile Commuter tipi motosikletler izledi.

Motosiklette kullanıcıların en çok tercih ettiği renkler sırasıyla siyah, beyaz ve kırmızı olurken, motor hacmine göre ise 151-250 cm3 olan motosikletler ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde motosiklet fiyatlarında da artış gözlemlendi. Buna göre, motosiklet fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı ve ortalama fiyatı 6 bin TL’ye ulaştı.

Temmuz 2017 verilerine göre, motosiklet satışlarının en fazla olduğu kent İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Antalya, Bursa ve Ankara takip etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5