İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'ın 2017 Temmuz verilerine göre, motosiklette en çok Scooter marka ve siyah renk tercih edildi.

sahibinden.com, motosiklet kategorisi satışlarına yönelik tüketicilerin alışveriş tercihlerini açıkladı. sahibinden.com’un 2017 Temmuz verilerine göre, motosiklet ilanları içinde en çok satışı yapılan motosiklet türü yüzde 33,5’lik payla Scooter oldu. Scooter’ları, yüzde 18,9’luk pay ile Commuter tipi motosikletler izledi.

Motosiklette kullanıcıların en çok tercih ettiği renkler sırasıyla siyah, beyaz ve kırmızı olurken, motor hacmine göre ise 151-250 cm3 olan motosikletler ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde motosiklet fiyatlarında da artış gözlemlendi. Buna göre, motosiklet fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı ve ortalama fiyatı 6 bin TL’ye ulaştı.

Temmuz 2017 verilerine göre, motosiklet satışlarının en fazla olduğu kent İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Antalya, Bursa ve Ankara takip etti.