MTA ortak şirket kurabilecek

ANKARA (AA) - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yurt dışındaki arama ve araştırma faaliyetleriyle ilgili olarak yabancı ülkelerde yerli veya yabancılarla ortak şirket kurabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MTA yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleriyle ilgili olarak yabancı ülkelerde şirket kurabilecek, yerli ve yabancı, gerçek ya da tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık yapabilecek.

MTA, söz konusu işlemlerde Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının da onayıyla yurt dışında ilgili ülkenin mevzuatına göre şirket kurabilecek.



Şirket, bulunduğu ülke mevzuatı ve esas sözleşmesindeki hükümler dahilinde faaliyetlerini yürütecek, hukuki, teknik, mali ve idari her türlü faaliyeti içeren aylık faaliyet raporunu MTA'ya sunacak.

Gerekli hallerde şirketin hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkik edebilme yetkisine sahip olacak MTA, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerli veya yabancı şirketlere de yurt dışında imtiyazlı ortak olabilecek, bu şirketlerle ortak proje yürütebilecek ve ortak şirket kurabilecek.