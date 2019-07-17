MTM, Haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı

Dolar, Haziran ayının ilk gününe 5,84 ile başladı. Ay boyunca dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, kapanışı 28 Haziran Cuma günü 5,75 – 5,78 aralığında yaptı. Dolar’ı rahatlatan ise Siyaset dünyasında yaşanan gelişmelerdi.



Seçim sonrası Dolar kan kaybetti



Dolar kuru, uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesiyle düştü. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından Türk varlıkları yeni haftaya değer kazanarak başladı. Dolar/TL 5.82'den gece 5.73'e kadar indi, 24 Haziran pazartesi günü 5.77 TL'den güne başladıktan sonra 5.71 TL’ye geriledi. Ancak Rusya'dan yapılan S-400 hava savunma sistemi alımının müzakereye açık olmadığının gündeme gelmesiyle kur yeniden 5,80 TL'ye dayandı.



G -20 Zirvesindeki olumlu gelişmeler ekonomiyi canlandırdı



G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde verilen olumlu mesajlar sonrası piyasalar derin bir nefes aldı. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin bittiğine dair verilen mesajlar piyasayı canlandırdı. Dolar sert bir düşüş yaşayarak 5.67’ye kadar geriledi.



Petrol, Zirve sonrası beş haftanın en yüksek rakamlarını gördü. Altın ise son 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı % 0,15 azalış yaşayarak 261,40 Lira, Cumhuriyet Altını’nın satış fiyatı % 0,17 düşüş yaşayarak 1.742,00 Lira oldu. BIST 100 Endeksi ise 100 bine dayandı.



Haziran’da ihracat azaldı İstihdam arttı



Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında ihracat yüzde 14.86 düşerek 11,6 milyar dolar olurken, ithalat da yüzde 22.81 düşüşle 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye'de istihdam sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi. İşsizlik oranı Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. İşsiz sayısı ise 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye ulaştı.



Enflasyon yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,04 oldu.



Ekonomi medyasında en çok Dolar konuşuldu



MTM’nin Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, Dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak Haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. 82 binden fazla haberle doları takip eden İhracat ikinci sıraya yerleşirken, işsizlik 31 bin 778 habere konu olarak sekizinci sırada yer aldı.



