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MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesinde son gün bugün.

MTV ödemelerinde son gün
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Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesinde son gün bugün.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Ödenmeyen vergilere günlük gecikme faizi uygulanacak.
 

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MTVMTV ödemeleriMotorlu Taşıtlar Vergisi
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