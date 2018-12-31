MTV'de 2019 rakamları belli oldu

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 - 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak.

MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek.

Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.

31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL) 1300 cc ve aşağısı 861 600 336 255 90 1301-1600 cc 1500 1124 653 461 177 1601-1800 cc 2647 2069 1218 743 289 1801-2000 cc 4170 3212 1888 1124 444 2001-2500 cc 6254 4541 2837 1696 671 2501-3000 cc 8720 7586 4739 2550 936 3001-3500 cc 13280 11948 7197 3593 1319 3501-4000 cc 20878 18028 10618 4739 1888 4001 cc üzeri 34171 25624 15176 6821 2647

- 1 Ocak 2018'den sonra tescili yapılan araçların MTV'si

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.

1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üzeri yaş 1300 cc ve aşağısı 40.000 TL'ye kadar 861 600 336 255 90 40.000-70.000 TL arası 947 661 370 280 100 70.000 TL üzeri 1034 721 403 306 109 1301-1600 cc 40.000 TL'ye kadar 1500 1124 653 461 177 40.000-70.000 TL arası 1649 1237 717 506 195 70.000 TL üzeri 1800 1349 782 553 212 1601-1800 cc 100.000 TL'ye kadar 2911 2276 1340 817 318 100.000 TL üzeri 3177 2483 1463 892 347 1801-2000 cc 100.000 TL'ye kadar 4586 3533 2077 1237 488 100.000 TL üzeri 5003 3855 2266 1349 532 2001-2500 cc 125.000 TL'ye kadar 6880 4994 3120 1865 738 125.000 TL üzeri 7506 5448 3404 2034 806 2501-3000 cc 250.000 TL'ye kadar 9592 8345 5213 2805 1029 250.000 TL üzeri 10465 9103 5687 3060 1123 3001-3500 cc 250.000 TL'ye kadar 14607 13143 7917 3952 1450 250.000 TL üzeri 15935 14338 8637 4311 1582 3501-4000 cc 400.000 TL'ye kadar 22966 19832 11679 5213 2077 400.000 TL üzeri 25054 21634 12742 5687 2266 4001 cc üzeri 475.000 TL'ye kadar 37588 28187 16693 7503 2911 475.000 TL üzeri 41004 30749 18211 8185 3177