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Mücevher ihracatı nisanda 258,9 milyon dolar oldu

- Geçen ay gerçekleştirilen 258 milyon 862 bin 728 dolar değerindeki mücevher ihracatı ile yılın ilk 4 ayında 1 milyar 82 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar: - "(Mücevher) Geçen yıl yüzde 35'lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olurken, bu yılın geride kalan 4 ayında hedeflerimiz doğrultusunda yukarı yönlü bir ivme yakaladık"

Mücevher ihracatı nisanda 258,9 milyon dolar oldu
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İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği, geçen ay 258 milyon 862 bin 728 dolarlık mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen ay gerçekleştirilen 258 milyon 862 bin 728 dolar değerindeki mücevher ihracatı ile yılın ilk 4 ayında 1 milyar 82 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat, 81,1 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya'yı, 60 milyon dolar ile Kuzey Amerika, 50,3 milyon dolar ile AB, 32 milyon dolar ile diğer Asya ülkeleri ve 14,4 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkeleri izledi.

İhracatın en fazla yapıldığı ülkelerin başında yüzde 140 artış ve 58,1 milyon dolar ile ABD geldi. ABD'yi, yüzde 55 artış ve 48,9 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 24 artış ve 17,1 milyon dolar ile Almanya, yüzde 41 azalış ve 17 milyon dolar ile Hong Kong, yüzde 150 artış ve 8,9 milyon dolar ile Katar takip etti.

Nisan ayında gerçekleştirilen 258,9 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 75'lik pay ve 195 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası oldu. Bu grubu, yüzde 11'lik pay ve 28,2 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 5’lik pay ve 11,8 milyon dolar ile pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 4’lük pay ve 10,5 milyon dolar ile gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2’lik pay ve 5 milyon dolarla kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları izledi.


- "Mücevher ihracatında yukarı yönlü bir ivme yakaladık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevherin stratejik bir sektör olduğunu ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yüzde 35'lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olurken, bu yılın geride kalan 4 ayında hedeflerimiz doğrultusunda yukarı yönlü bir ivme yakaladık. Nisan ayında ihracatımızın yüzde 75'inin altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası olması dikkati çekiyor. Yine aynı dönemde ABD’ye olan ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artırdık. Bu çerçevede ülke ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa KamarMücevher İhracatçıları Birliği
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