Mücevhercilerin başkanı seçildi

Mücevher İhracatçıları Birliği genel kurulunda başkan değişti… Mücevhercilerin yeni başkanı Burak Yakın oldu…Mücevher İhracatçıları Birliği Genel Kurulu çekişmeli bir sürecin sonunda tamamlandı. Yeniden aday olan Mustafa Kamar’ın 327 oy aldığı genel kurulda 418 oy alan Burak Yakın zaferini ilan etti.

Mücevher İhracatçıları Birliği 2021 yılı Olağan Genel Kurulu TİM Dış Ticaret Meclisi’nde gerçekleştirildi. MİB Başkanı Mustafa Kamar’ın yanı sıra Burak Yakın’ın da aday olduğu genel kurul yaklaşık 90 gün süren çekişmeli bir sürecin sonunda gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı. Seçimlerde 327 oy alan Mustafa Kamar başkanlığı 418 oy alan Burak Yakın’a teslim etti.

Seçimlerden sonra kendisini destekleyenlerin tezahüratlarıyla karşılanan Yakın’ı ilk kutlayan eski başkan Mustafa Kamar oldu. Seçim sürecindeki mücadele için herkese teşekkür eden MİB Başkanı Burak Yakın sektörün birlik ve beraberliği için aday olduğunu ve tüm projelerle sektörü geleceğe taşımayı hedeflediklerini açıklayarak şunları söyledi:

“Önceliğimiz sektör katma değerini artırmak olacak. İşçilik olarak çok ucuzuz. Bunu da yukarıya çekmek istiyoruz. İhracatı tabana yaymak, mücevher ihracatı yapan firmaların sayısını arttırmak istiyoruz. Kuyumcukent'te ihracata destek ofisi kuracağız ve ALO ihracat hattı ile ihracata yeni başlayan ya da ihracat yapmak isteyen firmalarımızın her türlü soru ve sorunlarıyla ilgileneceğiz. Eximbank'tan altın karşılığı kredi almak için girişimlerimizi artıracağız. Türkiye Mücevher Meclisi'ni kurmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasından sektör paydaşlarımız meclisimizde söz sahibi olacak, sektörü sektör yönetecek ve sorunları kısa sürede hep birlikte çözeceğiz."

Burak Yakın'ın yönetim kurulu listesindeki firmalar ve temsilcileri şöyle:

1. ON MÜCEVHERAT AYHAN GÜNER

2. TÜRKCAN KUYUMCULUK FEHMİ ÇANLI

3. HİRA HEDİYELİK EŞYA AHMET İSHAKOĞLU

4. HASPOLAT KUYUMCULUK ÜMİT HASPOLAT

5. MODEL KUYUMCULUK GÜRKAN MERİM

6. MURAD KUYUMCULUK MURAD KÖŞKER

7. BAĞ KUYUMCULUK ALEN BAĞ

8. SÖZER KUYUMCULUK (ALPER SÖZER

9. İSTANBUL KUYUMCULUK BİLAL TALAY

10. AZZURO KUYUMCULUK HÜSEYİN ŞAŞMAZ

11. VIVO KUYUMCULUK MEVLUT YAVUZ

12. MÇ KUYUMCULUK MEHMET ÇAKAR

13. BAHA KUYUMCULUK MUSTAFA YILMAZ

Seçimler sonrasında ilçe seçim kurulunun onaylamasından sonra 2 hafta içerisinde yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlayacak.