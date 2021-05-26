Mucize besin mantarı uluslararası ve diplomalı uzmanı anlatıyor

Öğretmen Akademisi Vakfı gelenekselleşen ve ufuk açan “ÖRAV Sohbetleri”nde farklı sektörlerden profesyonellerin ilgi çekici hikayelerini eğitimcilerle paylaşmaya devam ediyor. 6 yıldır devam eden sohbetlerin bu ayki konuğu Türkiye'nin tek uluslararası diplomalı mantar uzmanı (mikolog) Jilber Barutçiyan olacak.

Barutçiyan otuz yıla yakın bir süre boyunca, besleyici özelliği çok yüksek olan ve dünya mutfağında geniş bir yer tutan mantarlar konusunda çeşitli kurs, seminer ve arazi faaliyetlerine katıldı. Üyesi bulunduğu İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu’nun (VAPKO) diplomasını 2006 yılında alan bu diplomanın İsviçre dışındaki tek sahibi. Uzman mikolog Türkiye'de İstanbul’un Belgrad, Polonezköy ve Şile ormanlarında, Giresun yaylalarında, Trakya ormanlarında, Akdeniz bölgesindeki Toroslar'da, Bolu dağlarında ve Kaz dağlarında araştırmalar yaptı. Bu çalışmalarını ve çektiği mantar fotoğraflarını 2012'de yazdığı Türkiye'nin Mantarları kitabında derledi. Fransızca-Türkçe seminerler düzenleyen ve Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde mantarlarla ilgili bilgi veren kurslar açan Barutçiyan, günümüzde mantarlar üzerine çalışmaya devam etmektedir.

Barutçiyan’ın Türkiye’nin baş döndürücü zenginlikte bir mantar florasına sahip olmasından, mantar zehirlenmelerinin engellenmesine, mantarlarımızın ticari potansiyellerine kadar az bilinen mantarlar dünyasının kapısını aralayacağı ve deneyimlerini aktaracağı canlı yayın 27 Mayıs’ta ÖRAV’ın Youtube kanalı üzerinden herkese açık olarak paylaşılacak.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Vakıf, aynı zamanda eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenliğin; özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına destek oluyor. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler tasarlayan ve yaygınlaştıran, atölyeler ve seminerler düzenleyen ÖRAV, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 200.000’den fazla öğretmene ulaştı. ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak kurulan ve bugün tüm eğitimlerin gerçekleştirildiği "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu" da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye’den 20 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.