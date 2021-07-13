Muğla sipariş lideri oldu, en çok karpuz satıldı

Yedi bin çeşit geniş ürün yelpazesi ve 240’tan fazla tedarikçisiyle süpermarket deneyimini geleneksel market fiyatına online sunan Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker tarafından kurulan istegelsin mayıs-haziran verilerini paylaştı. Buna göre, mayıs-haziran aylarında satışı en çok artan ürün karpuz oldu. Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte Muğla’da siparişler yüzde 73 oranında arttı. En çok siparişin ise hafta sonları verildiği görüldü.

Türkiye’nin yeni nesil online süpermarketi istegelsin, mayıs-haziran ayı datalarını açıkladı. Buna göre, yaz aylarının favori meyvelerinden karpuz en çok satışı artan ürünlerde ilk sıraya yerleşti. Onu sırasıyla can eriği ve malta eriği takip etti. Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden simit de mayıs ve haziran aylarında satışı en çok artan ürün oldu. Satışı en çok artan diğer ürünler ise sırasıyla şöyle: şeftali, sıvı yağ, Çokokrem, sarımsak, kâğıt havlu, maden suyu, su, toz şeker, küp şeker, Halley, kek, ayçiçek yağı ve dondurma.

Portakal, kivi ve kerevizin satışı azaldı

Veriler incelendiğinde kış aylarında en çok satan ürünler arasında olan portakalın satışının yaz aylarında yüzde 72 oranında azaldığı görüldü. Karnabahar, greyfurt, pazı, kivi, kereviz, yumurta, gofret, çikolata ve tuvalet kâğıdı da yaz aylarına gelindiğinde satışı azalan ürünler oldu.

Muğla’da siparişler katlandı

Yazın gelmesiyle birlikte yazın sevilen şehirlerinden Muğla’da siparişler yüzde 73 arttı. Muğla’da en çok sipariş verilen ürünlerin başında doğal kaynak suyu geldi. Suyun ardından yazlıkçılar en çok salatalık sipariş etti. Simit, limon, Türk kahvesi, maydanoz, havuç, muz, avokado, patates, ekmek, maden suyu, domates, süt, semizotu, çavdar ekmeği ve dereotu da Muğlalıların en çok talep ettiği ürünler arasında yerini aldı.

Dondurma satışları arttı

Ürün bazında bakıldığında ise satışı en çok artan ürün yüzde 77 ile dondurma oldu. Şeker, donuk meyve ve sebze, soda, fındık kreması, bahçe ve çiçek ürünleri, sıvı yağ, bisküvi, kek, gazsız içecek ve çay satışı en çok artan ürünler olarak sıralandı. Havaların ısınması ve sıcaklıkların artması tüketimi de etkiledi. Özellikle dondurmaya talep bu yıl, geçen yıla göre yüzde 83 oranında artış gösterdi.

En çok satan kategori sebze

Kategori bazında bakıldığında ise en çok satan kategorinin ilk sırasında sebze yer aldı. Onu ikinci sırada meyve kategorisi takip etti. Çikolata-gofret, süt, su, bisküvi-kek, maden suyu-soda, fırın, yumurta ve kümes hayvanları en çok satan diğer kategoriler oldu.

Siparişler genellikle gece verildi

Salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle gelen hafta sonu kısıtlamaları oranlara da yansımış, hafta sonu verilen siparişler artış göstermişti. Bu oran değişmedi. En çok sipariş yine hafta sonları verildi. Akşam saatlerinde verilen siparişler azalırken, gece siparişlerinde artış yaşandığı görüldü.