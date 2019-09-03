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Muğla'da kruvaziyer turizmi

- Orient Queen isimli kruvaziyer, 164 yolcusu ile Marmaris Limanı'na demirledi

Muğla'da kruvaziyer turizmi
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MUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 164 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'tan gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Yunanistan'ın Mikanos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Marmaris Liman ziyareti yaptığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KruvaziyerLübnanMarmarisOrient Queen
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