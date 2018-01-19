Muğla'da Mermer ve Çevre Çalıştayı

MUĞLA (AA) – Muğla Valisi Esengül Civelek, mermercilik sektörünün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Mermercilik sektörü Muğla’nın sosyo-ekonomik gelişimine ciddi katkılar sağlamakta. Son yıllarda artan üretim miktarımız ve ihracatımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Mermerciler Derneği tarafından Mermer ve Çevre Çalıştayı düzenlendi.

Civelek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında, Muğla’nın turizmde marka, tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ve üretim miktarıyla tarımda güçlü bir il olmanın yanı sıra mermer ihracatında ve üretiminde de marka kent olduğunu söyledi.

Mermerciliğin kent ekonomisinde çok önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan Civelek, "Mermercilik sektörü Muğla’nın sosyo-ekonomik gelişimine ciddi katkılar sağlamakta. Son yıllarda artan üretim miktarımız ve ihracatımızla gurur duyuyoruz. Mermer üretiminin doğada tahribat ve çevrede ciddi sorunlar yaratmaması için üretim sonucundaki artıkların yeniden kullanılması, değerlendirilmesi ve geri dönüşüm stratejileri uygulanması da önem arz ediyor." diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de madencilik sektörünün 4 milyar 688 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Sektörün her yıl yüzde 20-25 büyümesi gerektiğini dile getiren Dinçer, 2018 yılının madencilik sektörü için kritik bir yıl olacağını söyledi. Dinçer, "Daha çok üretim, daha çok ihracat yapmamız gerekiyor. Maden ihracatının yarısı doğal taştan yapılıyor. Turkish Stones algısının oluşturulması ve düşük fiyat uygulamasından kurtulmak gerekiyor. Ayağı yere basan, gerçek doğal Türk taşının kalitesini tüm dünyaya göstermeli ve birim fiyatını artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da 2017 yılında yüzde 25 büyüme sağlandığını, bunun, hiçbir ithal girdisi olmayan para anlamına geldiğine işaret etti.

- "Muğla Beyazı'na coğrafi işaret tescili alacağız"

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş da madenciliğin ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu belirterek, kentin madencilik, tarım ve turizmle ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Muğla’nın mermer rezervi açısından Türkiye ve dünyada oldukça önemli bir paya sahip olduğunu anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Mermer sektörü ilimiz ihracat potansiyelini de oldukça yükseltmektedir. Mermer, endüstriyel anlamda birçok alana doğrudan ham madde sağlayan ve insan gücü barındıran dinamik bir sektördür. MUTSO olarak 'Muğla Beyazı' isimli mermer için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk.Yapılan analizlerde Muğla Beyazı mermerinin diğer mermerlere göre yüksek sertlik ve dayanıklılık özellikleriyle daha uzun ömürlü olarak farkını tescillediğine dikkat çekerek bu sürecin takipçisi olacağız.”

- "Sezonluk değil 12 ay üretim yapıyoruz"

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ise Muğla’da mermer başta olmak üzere pek çok maden bulunduğunu söyledi.

Mermer kaynaklarının Yatağan ve Kavaklıdere’de yoğunluk gösterdiğine işaret eden Ercan, "Mermer sektöründe işsizlik değil işçisizlik söz konusu diyebiliriz. Neredeyse her köye servis imkanı sağlıyoruz. Muğla’da 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sezonluk değil 12 ay üretim yapıyoruz. Kendi doğal kaynaklarımızı işliyoruz. Muğla’da turizm var bir de mermer var. Bu varlığa gözümüzü kapatamayız." diye konuştu.







